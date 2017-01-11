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Полтавщина, Суспільство



2017 01 11 15:14:45

На Полтавщині працівник колонії постачав наркотики ув’язненим

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Співробітники Управління СБ України в Полтавській області спільно з прокуратурою та оперативними працівниками пенітенціарної служби перекрили канал постачання наркотиків до однієї з виправних колоній Полтавщини. про це повідомляють на сайті Служби безпеки України.

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Дози гашишу, канабісу та амфетаміну, що були приховані у цигарках та  призначалися ув’язненим, виявили у  начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи закладу. Майора внутрішньої служби правоохоронці затримали на контрольно-перепускному пункті колонії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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