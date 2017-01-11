2017 01 11 15:14:45

На Полтавщині працівник колонії постачав наркотики ув’язненим

Співробітники Управління СБ України в Полтавській області спільно з прокуратурою та оперативними працівниками пенітенціарної служби перекрили канал постачання наркотиків до однієї з виправних колоній Полтавщини. про це повідомляють на сайті Служби безпеки України.

Дози гашишу, канабісу та амфетаміну, що були приховані у цигарках та призначалися ув’язненим, виявили у начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи закладу. Майора внутрішньої служби правоохоронці затримали на контрольно-перепускному пункті колонії.

