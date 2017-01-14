2017 01 14 10:18:30

Рятувальники попереджають: 14 січня на території Полтавської області очікуються пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця.

На вихідних, 14 і 15 січня, у Полтавській області буде хмарна погода з проясненнями.

За даними синоптиків у суботу і в неділю в Полтаві, Глобиному, Карлівці, Кременчуці, Миргороді, Хоролі, Зінькові, Гребінці, Кобеляках, Гадячі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі знизиться до -10…-3, удень стовпчики термометрів піднімуться до -3…+1 градуса.

Вітер західний, північно-західний і південно-західний, 1-4 м/с.