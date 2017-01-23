2017 01 23 12:24:21

На Лубенщині затримали чоловіка, який продавав наркотики

Працівники управління протидії наркозлочинам спільно з поліцейськими Лубенського відділу задокументували факт збуту наркотичної речовини «опій ацетильований» 39-річним мешканцем міста Лубни. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



У ході подальшого проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання останнього, поліцейські виявили та вилучили близько 30 гр речовини, схожої на канабіс, близько 2000 мл «опію», насіння маку (понад 30 гр), а також гроші, отримані від збуту наркотиків.

Наркотичні речовини вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).