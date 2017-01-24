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Знай Наших!, Полтавщина, Суспільство



2017 01 24 12:49:36

На Полтавщині побільшало на одного Заслуженого працівника промисловості України

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Начальник лабораторії товариства “Миргородський хлібозавод” Вікторія Нечупієнко отримала почесне звання «Заслужений працівник промисловості України». Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко, повідомляють у Миргородській міськраді.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №10/2017

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України

“За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю постановляю присвоїти почесні звання: “ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ” НЕЧУПІЄНКО Вікторії Григорівні – начальникові лабораторії товариства “Миргородський хлібозавод”, Полтавська область”.

 

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