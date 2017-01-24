2017 01 24 09:01:16

На Полтавщині під час пожежі в гаражі чоловік отримав опіки

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Гагаріна села Василівка Чутівського району, в приватному гаражі виникла пожежа. Відразу до місця події було направлено відділення 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Прибувши за вказаною адресою, з’ясувалося, що внаслідок пожежі, намагаючись самостійно залишити палаюче приміщення гаражу, 37-річний чоловік. За попередніми даними, отримав термічні опіки 1-2 ст. рук та спини (всього 30% тіла) та був доставлений в Чутівську центральну районну лікарню. Через сильне задимлення, рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Вогнеборці локалізували пожежу об 14:35, ліквідували – о 16:30. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловіків особового складу.

Вогнем знищено легковий автомобіль та гараж. Врятовано поряд розташований житловий будинок.

Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі.