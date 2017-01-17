2017 01 17 13:36:27

На Полтавщині під час ліквідації пожежі в будинку знайшли тіло господаря

У ніч на 17-те січня до чергової частини Чутівського відділення поліції надійшло повідомлення від 39-річної жінки про те, що на території сусіднього домогосподарства сталася пожежа. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Виїздом на місце події встановили, що горів будинок 38-річного чоловіка, а саме спальна кімната, де знаходиться піч грубного типу для опалення дровами. Вогнем було зруйновану стелю та меблі.

Під час ліквідації пожежі у вказаній кімнаті під уламками стелі та пожежного сміття було виявлено тіло господаря без ознак насильницької смерті. Поруч знаходилися залишки електричної плити. На момент пожежі двері будинку були зачинені зсередини.

Сусіди та родичі загиблого вказують, що він останнім часом зловживав спиртними напоями, проживав у будинку сам. Єдину у будинку житлову кімнату чоловік опалював за допомогою печі та електричної плитки, яку на ніч залишав увімкненою. Також часто палив у ліжку.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини та причини пожежі.