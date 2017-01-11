2017 01 11 14:35:02

На Полтавщині перевірять роботу усіх мисливських господарств (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні у Полтавській облраді відбулася нарада з розгляду питання випадку несанкціонованого відстрілу диких тварин на землях природно-заповідного фонду мисливського господарства «Кречет» на території Тростянецької сільської ради Полтавського району.

Нагадаємо, що 5 січня у ряді публікацій, які оприлюднені в Інтернеті, зазначалося, що 31-го грудня минулого року на території Полтавського району, неподалік села Тростянець, у заповідній зоні, браконьєри застрелили оленя. Також повідомлялося, що про факт браконьєрства місцеві мешканці начебто інформували природоохоронців.

Тоді у ГУ НП у Полтавській області повідомили, щоі дану інформацію перевіряють. А з 31-го грудня до 4-го січня до поліції звернень щодо подібного правопорушення не надходило. А 4-го січня до Полтавського районного відділення поліції надійшов лист від Полтавської обласної громадської організації товариства мисливців і рибалок «Кречет», в якому містилася інформація про те, що браконьєри здійснювали у заповідній полювання на благородного оленя. Тоді інформацію зареєстрували у відділенні поліції відповідно до вимог чинного законодавствата почали вживати заходів щодо встановлення всіх обставин та осіб, які могли бути причетними до правопорушення.

Сьогодні ж це питання розглянули на нараді, де голова мисливсько-рибальського господарства «Кречет» Сергій Шебітько на слова представників громади та депутата сільської ради, сказав, що дана справа є замовною та сфабрикованою проти нього.

Представники громади:

Сергій Шебітько:

Депутат Полтавської обласної ради Сергій Жук:

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА Ігор Піддубний:

Після тривалих обговорень, депутати обласної ради на чолі з головою постійної комісії з питань екології Ігорем Горжієм, вирішили інціювати перевірку усіх мисливських господарств на території Полтавської області.