На Полтавщині перевірять роботу усіх мисливських господарств (ФОТО, ВІДЕО)
Сьогодні у Полтавській облраді відбулася нарада з розгляду питання випадку несанкціонованого відстрілу диких тварин на землях природно-заповідного фонду мисливського господарства «Кречет» на території Тростянецької сільської ради Полтавського району.
Тоді у ГУ НП у Полтавській області повідомили, щоі дану інформацію перевіряють. А з 31-го грудня до 4-го січня до поліції звернень щодо подібного правопорушення не надходило. А 4-го січня до Полтавського районного відділення поліції надійшов лист від Полтавської обласної громадської організації товариства мисливців і рибалок «Кречет», в якому містилася інформація про те, що браконьєри здійснювали у заповідній полювання на благородного оленя. Тоді інформацію зареєстрували у відділенні поліції відповідно до вимог чинного законодавствата почали вживати заходів щодо встановлення всіх обставин та осіб, які могли бути причетними до правопорушення.
Сьогодні ж це питання розглянули на нараді, де голова мисливсько-рибальського господарства «Кречет» Сергій Шебітько на слова представників громади та депутата сільської ради, сказав, що дана справа є замовною та сфабрикованою проти нього.
Представники громади:
Сергій Шебітько:
Депутат Полтавської обласної ради Сергій Жук:
Директор Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА Ігор Піддубний:
Після тривалих обговорень, депутати обласної ради на чолі з головою постійної комісії з питань екології Ігорем Горжієм, вирішили інціювати перевірку усіх мисливських господарств на території Полтавської області.
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