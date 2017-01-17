2017 01 17 13:51:33

На Полтавщині організують рятувальні пости у місцях масового проведення заходів Водохреща (перелік)



Рятувальники з Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області організують тимчасові рятувальні пости у місцях масового проведення заходів Водохреща. Ці пости матимуть у своєму розпорядженні необхідні засоби для порятунку людей на воді, розповіли у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники радять занурюватися у воду лише у таких спеціально пристосованих місцях. Під час перебування поблизу водних об’єктів та безпосередньо занурення потрібно бути вкрай обережними та дотримуватися правил безпечної поведінки.

Основні рекомендації для тих, хто планує занурюватися: бажано мати досвід занурень в холодну воду, а якщо у вас хворе серце – краще взагалі відмовитися від купання.

Перебування в крижаній воді у незагартованих людей може призвести до загального переохолодження організму. За перших ознак переохолодження – тремтінні, посинінні шкіряних покривів, губ, болі у пальцях рук і ніг – людині слід негайно надати допомогу. При легкому переохолодженні постраждалого достатньо тепло одягти, напоїти гарячим чаєм та змусити виконувати інтенсивні фізичні вправи. У разі середнього і важкого переохолодження – розтерти вовняною тканиною, зробити масаж усього тіла і тепло вдягнути. Зігрівання має бути поступовим, щоб не було різкого перепаду температур.

Також рекомендуємо не заходити у воду в нетверезому стані. Перед тим, як вийти на кригу, переконайтесь, що вона достатньо міцна. Безпечним для однієї людини вважається лід товщиною понад 7 см, а для групи людей товщина криги має сягати щонайменше 15 см. Крім того, під час святкування не залишайте поблизу водойм без нагляду дітей.

Перелік місць проведення заходів пов’язаних з з відзначенням Водохреща на території Полтавської області