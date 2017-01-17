MENU
Надзвичайні ситуації, Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 01 17 13:51:33

На Полтавщині організують рятувальні пости у місцях масового проведення заходів Водохреща (перелік)

8wnksiwczne

Рятувальники з Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області організують тимчасові рятувальні пости у місцях масового проведення заходів Водохреща. Ці пости матимуть у своєму розпорядженні необхідні засоби для порятунку людей на воді, розповіли у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники радять занурюватися у воду лише у таких спеціально пристосованих місцях. Під час перебування поблизу водних об’єктів та безпосередньо занурення потрібно бути вкрай обережними та дотримуватися правил безпечної поведінки.

Основні рекомендації для тих, хто планує занурюватися: бажано мати досвід занурень в холодну воду, а якщо у вас хворе серце – краще взагалі відмовитися від купання.

Перебування в крижаній воді у незагартованих людей може призвести до загального переохолодження організму. За перших ознак переохолодження – тремтінні, посинінні шкіряних покривів, губ, болі у пальцях рук і ніг – людині слід негайно надати допомогу. При легкому переохолодженні постраждалого достатньо тепло одягти, напоїти гарячим чаєм та змусити виконувати інтенсивні фізичні вправи. У разі середнього і важкого переохолодження – розтерти вовняною тканиною, зробити масаж усього тіла і тепло вдягнути. Зігрівання має бути поступовим, щоб не було різкого перепаду температур.

Також рекомендуємо не заходити у воду в нетверезому стані. Перед тим, як вийти на кригу, переконайтесь, що вона достатньо міцна. Безпечним для однієї людини вважається лід товщиною понад 7 см, а для групи людей товщина криги має сягати щонайменше 15 см. Крім того, під час святкування не залишайте поблизу водойм без нагляду дітей.

Перелік місць проведення заходів пов’язаних з з відзначенням Водохреща на території Полтавської області

1. м. Полтава Міський пляж №1.  08.00-18.00
2. с. Ковалівка Полтавського р-у ЦКП «Берег СВОБОДИ»

12.00- 17.00 год.
3. м. Зіньків р. Ташань, міський пляж
4. с. М. Млини пляж р. Ворскла
5. Карлівський район. р. Ворскла

(поблизу мосту через р. Ворскла

а/д смт. Котельва – с.Більськ)

12.45-14.00
6. Біля Свято-Миколаївської церкви в смт.Решетилівка
7. Біля Свято-Успенської церкви в смт.Решетилівка
8. Біля зони відпочинку «Верба» смт.Решетилівка
9.            смт. Нові Санжари на Центральному комунальному пляжі

10.00-12.00
10. смт. Нові Санжари поблизу медичного центру «Нові Санжари»

10.00-12.00
11. смт. Шишаки

р. Псьол (пляж біля автомобільного моста)
12.        Смт. Чутове на березі річки Коломак з 12.00 год.
13. м. Кременчук в районі Спасо – Преображенського храму по проспекту Лесі Українки р. Сухий Кагарлик 11:00-14:00
14. Українська Православна Свято-Варварівська церква м. Кременчук вул. Набережна л-та Дніпрова район човнової станції Демурівка р. Дніпро 11:00-14:00
15. м. Кременчук в районі річкового вокзалу  по вул. Першотравневій р. Дніпро 11:00-14:00
16. м. Горішні Плавні, вул. Набережна (район ресторану «Хуторок») 11:00
17. Міський пляж м. Кобеляки вул. Стародніпропетровська
18. Глобинський район, смт. Градизьк, територія водолазної станції 09.00-11.00
19. Семенівський район, р. Хорол поблизу с. Тройняки
20. Семенівський район, р. Хорол с. Біляки
21. Ставок в смт.Козельщина з 12 год.
22. м. Лубни поблизу центрального пляжу р. Сула. 10:00-14.00
23. Лубенський район  р. Сула поблизу с.Мгар;(Мгарський Спасо-преображенський монастир) 09.30-14.00
24. Лубенський район  р. Сула поблизу с.Мгар; (Свято-Хрестовоздвиженська церква) 09.30-14.00
25. озеро Голубиха між м.Хорол та с.Вишняки 13.00
26. Острів Масальський м. Пирятин 10.00-12.00год
27. с. Повстин Пирятинський район 10.00-12.00год
28. с. Скибенці Куріньківської сільської ради на р. Удай
29. с. Піски Удайські Мокиївської сільської ради на р. Удай
30. смт.Оржиця р.Оржиця 11:00
31. Оржицький район смт.Новооржицьке ставок 11:00
32. Оржицький район с.Денисівка ставок 19.01.2017 11:00
33. Оржицький район с.Тарасівка р.Сула 11:00
34. Ділянка р. Хорол поблизу  Іоано-Богословської церкви

м. Миргород,  вул. Єрківська, 33 11.00-12.30
35. с. Токарі р. Сула
36. м. Лохвиця р.Суха Лохвиця
37. с. Млини Гирявоісковецької СР р. Сула
38. с. Сенча р. Сула
39. м. Гадяч пл. Соборна 2 «Святоуспенський собор» о 10:00
40. смт. Велика Багачка берег р.Псьол 10.30-13.00

Мітки:

Loading...

52 queries in 0,423 seconds.