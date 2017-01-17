На Полтавщині організують рятувальні пости у місцях масового проведення заходів Водохреща (перелік)

|1.
|м. Полтава Міський пляж №1. 08.00-18.00
|2.
|с. Ковалівка Полтавського р-у ЦКП «Берег СВОБОДИ»
12.00- 17.00 год.
|3.
|м. Зіньків р. Ташань, міський пляж
|4.
|с. М. Млини пляж р. Ворскла
|5.
|Карлівський район. р. Ворскла
(поблизу мосту через р. Ворскла
а/д смт. Котельва – с.Більськ)
12.45-14.00
|6.
|Біля Свято-Миколаївської церкви в смт.Решетилівка
|7.
|Біля Свято-Успенської церкви в смт.Решетилівка
|8.
|Біля зони відпочинку «Верба» смт.Решетилівка
|9.
|смт. Нові Санжари на Центральному комунальному пляжі
10.00-12.00
|10.
|смт. Нові Санжари поблизу медичного центру «Нові Санжари»
10.00-12.00
|11.
|смт. Шишаки
р. Псьол (пляж біля автомобільного моста)
|12.
|Смт. Чутове на березі річки Коломак з 12.00 год.
|13.
|м. Кременчук в районі Спасо – Преображенського храму по проспекту Лесі Українки р. Сухий Кагарлик 11:00-14:00
|14.
|Українська Православна Свято-Варварівська церква м. Кременчук вул. Набережна л-та Дніпрова район човнової станції Демурівка р. Дніпро 11:00-14:00
|15.
|м. Кременчук в районі річкового вокзалу по вул. Першотравневій р. Дніпро 11:00-14:00
|16.
|м. Горішні Плавні, вул. Набережна (район ресторану «Хуторок») 11:00
|17.
|Міський пляж м. Кобеляки вул. Стародніпропетровська
|18.
|Глобинський район, смт. Градизьк, територія водолазної станції 09.00-11.00
|19.
|Семенівський район, р. Хорол поблизу с. Тройняки
|20.
|Семенівський район, р. Хорол с. Біляки
|21.
|Ставок в смт.Козельщина з 12 год.
|22.
|м. Лубни поблизу центрального пляжу р. Сула. 10:00-14.00
|23.
|Лубенський район р. Сула поблизу с.Мгар;(Мгарський Спасо-преображенський монастир) 09.30-14.00
|24.
|Лубенський район р. Сула поблизу с.Мгар; (Свято-Хрестовоздвиженська церква) 09.30-14.00
|25.
|озеро Голубиха між м.Хорол та с.Вишняки 13.00
|26.
|Острів Масальський м. Пирятин 10.00-12.00год
|27.
|с. Повстин Пирятинський район 10.00-12.00год
|28.
|с. Скибенці Куріньківської сільської ради на р. Удай
|29.
|с. Піски Удайські Мокиївської сільської ради на р. Удай
|30.
|смт.Оржиця р.Оржиця 11:00
|31.
|Оржицький район смт.Новооржицьке ставок 11:00
|32.
|Оржицький район с.Денисівка ставок 19.01.2017 11:00
|33.
|Оржицький район с.Тарасівка р.Сула 11:00
|34.
|Ділянка р. Хорол поблизу Іоано-Богословської церкви
м. Миргород, вул. Єрківська, 33 11.00-12.30
|35.
|с. Токарі р. Сула
|36.
|м. Лохвиця р.Суха Лохвиця
|37.
|с. Млини Гирявоісковецької СР р. Сула
|38.
|с. Сенча р. Сула
|39.
|м. Гадяч пл. Соборна 2 «Святоуспенський собор» о 10:00
|40.
|смт. Велика Багачка берег р.Псьол 10.30-13.00