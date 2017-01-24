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Полтавщина, Суспільство



2017 01 24 15:16:09

На Полтавщині оголосили штормове попередження

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За повідомленням Полтавського обласного центру гідрометеорології вдень 25 січня в Полтавській області очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця.

Мітки:

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