2017 01 17 20:44:47

На Полтавщині оголосили штормове попередження

18 січня вночі та вранці в Україні, крім південної частини країни, очікується туман, видимість знизиться до 200-500 м. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На Полтавщині прогнозують погіршення дальності видимості до 500 м і менше.

«18 січня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях вітру 15-20 м / с; вночі та вранці в Україні, крім одеської, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областей і Криму, туман, видимість 200-500 м », – сказано в повідомленні.