2017 01 05 14:54:23

На Полтавщині очікують погіршення погодних умов

За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 6-8 січня 2017 року на території Полтавської області очікують сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Полтавській області.

9 січня 2017 року очікується послаблення та припинення небезпечних явищ.