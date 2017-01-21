2017 01 21 08:29:47

На Полтавщині новорічні ялинки почали перебивати на щепи.

Вперше у Миргороді 14-метрову головну ялинку подрібнили на щепи, повідомили в прес-службі Миргородської міської ради.

Утилізацію здійснили за допомогою нової техніки, яку закупили за бюджетні кошти.

Тепер за таким же принципом утилізують ялинки і біля контейнерів для сміття в житлових секторах.