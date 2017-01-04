2017 01 04 11:01:45

На Полтавщині невідомі здійснили розбійний напад на 57-річного чоловіка

2-го січня близько 19-ї години в селі Воронинцях троє невідомих чоловіків забігли в будинок 57-річного господаря, вдарили його в обличчя, посадили на крісло, прив’язали скотчем, заклеїли рота, перевернули всі речі та забрали кошти в сумі близько 1000 гривень та мобільний телефон.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій), повідомляють у ГУ НП у Полтавській області.

Шановні громадяни!

Інформацію про причетних осіб, рух підозрілого автотранспорту в селіВоронинцях у період часу з 18 до 20-ї години 2-го січня можна надати до найближчого територіального органу поліції. Також працівники поліції шукають інформацію з відеореєстраторів автотранспорту серед водіїв, які у вказаний час проїжджали у селі Воронинцях чи поблизу нього. Конфіденційність гарантується.