На Полтавщині невідомі понівечили унікальну історичну пам’ятку
Будівлю унікальної школи Лхвицького земства у селі Христанівка на Полтавщині було пошкоджено вандалами. Про це повідомила Оксана Олійник одна із учасниць проекту “Школи Лохвицького земства”, основною метою якого є збереження цих унікальних історичних пам’яток.
Також вона зазначила, що це вже другий випадок наруги над унікальною будівлею. Цього разу вандали пошкодили підлогу у всіх кімнатах, розбили сторічну цеглу та оголили внутрішню кладку стін.
“Після усіх зусиль, вкладених у відновлення Школи Лохвицького земства, після толоки, коли уже починають вибудовуватися зв’язки і перспективи, вдруге приходять вандали і з дикою люттю вивертають підлоги в усіх кімнатах, вивалюють з м’ясом тамбур, розбивають голову ні в чому не винному сніговику на стіні. Нічого не вкрадено – просто понівечено. Розбивали столітню цеглу, оголювали внутрішню кладку”, – написала на своїй сторінці у Фейсбук Оксана Олійник.
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