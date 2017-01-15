2017 01 15 13:15:57

Екіпаж патрульних ніс службу на вулиці 29 вересня Кременчука. Увагу поліцейських привернув автомобіль Шкода Фабія, який рухався на зустріч без включеного ближнього світла фар.

Правоохоронці намагалися зупинити автомобіль для того щоб попередити водія, що він рухається з порушенням Правил дорожнього руху.

Водій не реагував на світлові та звукові сигнали патрульного автомобіля. Натомість пришвидшив рух.

Зрозумівши, що спілкування з поліцейськими йому не уникнути, чоловік вибіг із автомобіля та намагався втекти. Патрульні поліцейські наздогнали та затримали молодика у коридорі кафе. Туди чоловік забіг з наміром сховатися. Охоронці порядку помітили, що особа перебуває з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Як вдалося з’ясувати, 31-річний громадянин неоднаразово притягався до відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

На водія склали відповідні адміністративні матеріали. Автомобіль евакуйовано на штрафмайданчик.