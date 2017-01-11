2017 01 11 12:58:12

На Полтавщині минулоріч зафіксували 11 випадків торгівлі людьми

У Полтаві підбили підсумки проекту «Підвищення обізнаності вразливих дітей та молоді, які навчаються в ПТНЗ Полтавської області, щодо безпечної міграції та працевлаштування. Протягом 5 місяців для молоді провели 66 превентивних інформаційно-профілактичних заходів.

Як розповіла координатор проекту Ольга Гришко, фактично навчанням охопили 1тис. 815 дітей, замість планованого 1 тис. 500.

«За результатами вхідного та вихідного анкетування учнів, які пройшли навчання, було визначено, що середній показник приросту знань становить 16,6% . Це тому, що учні мали достатні знання про проблему на початку навчання. Рівень знань до початку занять становив 70%», – розповіла Ольга Гришко.

Реалізували проект в два етапи: проводили тренінги для вихователів ПТНЗ, а потім вони організовували заняття для учнів.

Це були тематичні ірги, вікторини, перегляд фільмів, розробка стінгазет та анкетування.

У проекті взяли участь 12 закладів, переважно в яких є гуртожитки з усієї області. Зокрема Полтави, Кременчука, Лубен, Решетилівки та Карлівки.

“Ми проводили тренінгові заняття для мешканців гуртожитку. Дітям була дуже цікава ця тема, хоч вони віком від 15 до 18 років. Однак в майбутньому вони будуть працевлаштовуватися, можливо й за кордоном. І ці знання їм стануть в нагоді”, – сказала заступник директора з виховної роботи Решетилівського професійного аграрного ліцею Людмила Шелест.

Довідка: На Полтавщині минулоріч зафіксували 11 випадків торгівлі людьми. Місця де найбільше таких жертв це – Росія та Польща. В Україні з 1991 року офіційно жертвами торгівлі людьми стали понад 160 тис. осіб.