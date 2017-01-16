На Полтавщині горів приватний гараж

15 січня о 03:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Першотравневій селища міського типу Машівка. Про це повідомляє ДСНС у Полтавській області.
За вказаною адресою було направлено чергове відділення 5-го Державного пожежно-рятувального посту. По прибуттю рятувальники приступили до ліквідації наслідків загоряння.
Близько 4-ї ранку вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу.
Вогонь знищив 24 кв.м покрівлі та перекриття, проте гараж вдалося врятувати.
Травмованих і загиблих немає. Причина займання встановлюється.
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