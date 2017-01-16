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Полтавщина, Суспільство



2017 01 16 09:28:05

На Полтавщині горів приватний гараж

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15 січня о 03:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Першотравневій селища міського типу Машівка. Про це повідомляє ДСНС у Полтавській області.

За вказаною адресою було направлено чергове відділення 5-го Державного пожежно-рятувального посту. По прибуттю рятувальники приступили до ліквідації наслідків загоряння.

Близько 4-ї ранку вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу.

Вогонь знищив 24 кв.м покрівлі та перекриття, проте гараж вдалося врятувати.

Травмованих і загиблих немає. Причина займання встановлюється.

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