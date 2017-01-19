2017 01 19 08:55:54

На Полтавщині горіла господарча будівля. Причини встановлюють

18 січня об 12:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ставковій с. Мильці Полтавського району, в приватній господарчій будівлі виникла пожежа. Відразу до місця події було направлено відділення 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Полтавській області, через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

Вогнем було знищено облицювання стін та стелі на загальній площі 70 кв.м., майно, пошкоджено перекриття. Врятовано господарчу будівлю.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.