2017 01 02 09:58:30

На Полтавщині до дитсадків було поставлено 6 тонн підробленого масла

За документами органи виконавчої влади закупили 6 тонн солодковершкового масла, а до дошкільних закладів товариства поставили продукцію невідповідної якості. На закупку продукції з місцевого бюджету було виділено 359 тисяч гривень.

Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Полтавській області ДЗЕ Нацполіції встановили факт закупівлі та поставки продукції невідповідної якості до дитячих садків Полтави.

Як повідомляють правоохоронці, слідчі прокуратури Полтавської області відкрили кримінальне провадження за ст. 227 (Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) та 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Оперативники УЗЕ в Полтавській області та слідчі обласної прокуратури встановили, що між органом виконавчої влади та комерційними структурами Харківської області був укладений договір поставки вартістю 359 тисяч гривень. Відповідно до його умов, до дошкільних закладів м. Полтава комерційні структури повинні поставити 6 тонн масла солодковершкового.

Натомість, до дитячих садків було поставлене масло, яке не відповідає вимогам ДСТУ. Гроші з місцевого бюджету за виконання умов договору були перераховані на рахунки товариств в повному обсязі.

Працівники УЗЕ в Полтавській області, обласного управління внутрішньої безпеки спільно з прокуратурою Полтавщини провели санкціоновані обшуки та вилучили фінансово-бухгалтерську документацію щодо виготовлення, закупівлі та реалізації масла. Окрім того, відібрано зразки поставленої продукції та направлено на дослідження.

Правоохоронці також перевіряють причетність до цього факту службових осіб органу виконавчої влади.