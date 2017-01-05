2017 01 05 16:47:16

На Полтавщині діють 110 пунктів обігріву: адреси

У зв’язку із різким пониженням температурних показників, за рішенням обласної влади, на території Полтавської області розгорнуто та функціонують стаціонарні пункти обігріву у приміщеннях місцевих органів влади, лікарнях, тощо.

З метою надання допомоги місцевим органам влади в організації заходів щодо попередження випадків переохолодження людей у зв’язку із погіршенням погодних умов співробітники Головного управління ДСНС України у Полтавській області розгорнули мобільні пункти обігріву на базі наметів та автомобілів підвищеної прохідності в місцях масового перебування людей.

Наразі на території області функціонує 110 пунктів обігріву.

Пункти призначені для громадян, які постраждали внаслідок зимової негоди та забезпечення умов життєдіяльності особового складу аварійно-рятувальних формувань, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій у несприятливих погодних умовах.