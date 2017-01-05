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Головне, Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 01 05 16:47:16

На Полтавщині діють 110 пунктів обігріву: адреси

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У зв’язку із різким пониженням температурних показників, за рішенням обласної влади, на території Полтавської області розгорнуто та функціонують стаціонарні пункти обігріву у приміщеннях місцевих органів влади, лікарнях, тощо.

З метою надання допомоги місцевим органам влади в організації заходів щодо попередження випадків переохолодження людей у зв’язку із погіршенням погодних умов співробітники Головного управління ДСНС України у Полтавській області розгорнули мобільні пункти обігріву на базі наметів та автомобілів підвищеної прохідності в місцях масового перебування людей.

Наразі на території області функціонує 110 пунктів обігріву.

Пункти призначені для громадян, які постраждали внаслідок зимової негоди та забезпечення умов життєдіяльності особового складу аварійно-рятувальних формувань, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій у несприятливих погодних умовах.

№ з/п

Населений пункт

Кількість

Місце розміщення та адреса

  
 

Великобагачанський р-н

  
1.        смт. Велика Багачка

1

 Великобагачанська ЦРЛ,

вул. Каштанова, 17

  

Гребінківський р-н

  
2.        м. Гребінка

1

 вул. Миру 29

на базі церкви «Христа спасителя»

  

Гадяцький р-н

  
3.        м. Гадяч

1

 Гадяцька районна державна адміністрація

вул. Лесі Українки 2

  
4.        м. Гадяч

1

 Районний територіальний центр соціального обслуговування

вул. Героїв Майдану 5.

  
5.        м. Гадяч

1

 Гадяцька центральна  районна лікарня вул. Лохвицька, 1.  
6.        м. Гадяч

1

 Автостанція «Гадяч»

вул. Лохвицька, 23

  
7.        м. Гадяч

1

 Залізнична станція «Гадяч»

вул. Вокзальна, 16

  
8.        м. Гадяч

1

 Гуртожиток КП « Гадяч житло » вул. Полтавська, 17-а.  
9.        м. Гадяч

1

 Кіноконцертний зал «Дружба» вул. Гетьманська, 14.  
10.    Гадяцький р-н.

с. Березова Лука

1

 Магазин «Надія» вул. Паркова 14  
11.    Гадяцький р-н.

с. Білоченківка

1

 Білоченківська сільська рада пл. 50 р. Перемоги 5  
12.    Гадяцький р-н. с. Бобрик

1

 Бобрицька сільська рада вул. Центральна 50  
13.    Гадяцький р-н. с. Великі Будища

1

 Великобудищанська сільська рада вул. Миру 1  
14.    Гадяцький р-н.

с. Вельбівка

1

 Кафе «Лісова пісня» вул. Полтавська 15  
15.    Гадяцький р-н. с. Веприк

1

 Веприцька сільська рада вул. Васюти 71  
16.    Гадяцький р-н.

с. Гречанівка

1

 Гречанівська сільська рада вул. Сумська 10  
17.    Гадяцький р-н.

с. Качаново

1

 Качанівська сільська рада вул. Центральна 38  
18.    Гадяцький р-н.

с. Красна лука

1

 Краснолуцька сільська рада вул. Миру 26  
19.    Гадяцький р-н.

с. Сергіївка

1

 Сергіївська сільська рада вул. Центральна 9  
20.    Гадяцький р-н.

с. Книшівка

1

 Книшівська сільська рада вул. Шкільна 10  
21.    Гадяцький р-н. с. Лисівка

1

 Магазин «Продтовари» вул. Дружби 18  
22.    Гадяцький р-н.

с. Лютенька

1

 Будинок культури вул. Дружби 59  
23.    Гадяцький р-н.

с. Мала Побиванка

1

 Будинок культури вул. Роменська 69  
24.    Гадяцький р-н.

с. Мартинівка

1

 Магазин «Мартинівський» пл. Перемоги 5.  
25.    Гадяцький р-н.

с. Петрівка Роменська

1

 МПО с. П. Роменська вул. Петрівська 2  
26.    Гадяцький р-н.

с. Плішивець

1

 Плішивецька сільська рада, Будинок культури вул. Гетьманська 1  
27.    Гадяцький р-н. с. Рашівка

1

 Амбулаторія вул. Миру 68  
28.    Гадяцький р-н.

с. Розбишівка

1

 Розбишівська сільська рада, будинок культури вул. Сумська 1 А  
29.    Гадяцький р-н. с. Ручки

1

 ФАП вул. Чайки 12  
30.    Гадяцький р-н. с. Сари

1

 Сарівська сільська рада вул. Центральна  
31.    Гадяцький р-н. с. Сватки

1

 Сватківська сільська рада вул. Т. Шевченка 64  
32.    Гадяцький р-н.

с. Середняки

1

 Середняківська сільська рада вул. Шляхова 64  
33.    Гадяцький р-н.

с. Соснівка

1

 Школа вул. Миру 107  
34.    Гадяцький р-н. с. Харуівці

1

 ФАП пров. Банний 7  
35.    Гадяцький р-н. с. Ціпки

1

 Магазин вул. Центральна 6  
36.    Гадяцький р-н

с. Римарівка

1

 Магазин вул. Соборна,14  

Диканьський р-н

  
37.    смт. Диканька

1

 вул. Чернишевського,10

«Територіальний центр надання соціальних послуг»

  
38.    смт. Диканька

1

 вул. Медична, 42

Диканська ЦРЛ

  
39.    с. В.Будища, Диканський р-н

1

 с. В.Будища, Стаціонарне відділення Територіального центру надання соціальних послуг  

Зінківський р-н

  
40.    м. Зіньків

1

 Будівля Зіньківської РДА

вул. Воздвиженська, 40 зал засідань райдержадміністрації

  
41.    м. Зіньків

1

 Будівля територіального центру соціального обслуговування

вул. Дроздівська, 125 приміщення по наданню соц. послуг

  
42.    смт. Опішня

1

 Будівля Опішнянської селищної ради вул. Перемоги,3  

Карлівський р-н

  
43.    м. Карлівка

1

 Прийомне відділення Карлівської ЦРЛ, вул. Радевича, 2  
44.    м. Карлівка

1

 Центр первинної медико-соціальної допомоги,

вул. Радевича, 2

  
45.    м. Карлівка

1

 Територіальний центр надання соціальних послуг,

пров. Спартака, 2

  

Козельщанський р-н

  
46.    смт. Козельщина

1

 вул. Остроградського 81/10, Будівля тер. центру соц. обслуговування, ЦРЛ.  

Котелевський р-н

  
47.    смт. Котельва

1

 вул. Полтавський шлях, 283

Котелевська ЦРЛ

Іефекційне відділення

  

Машівський р-н

  
48.    смт. Машівка

1

 ЦРЛ

вул. Незалежності, 112

  
49.    Машівський р-н

с. Селещина

1

 Ж/д станція

вул. Миру, 1

  

Миргородський р-н

  
50.    с. Ромодан Миргородський р-н

1

 З/д станція Ромодан,

вул. Леніна, 72

  
51.    Миргородський р-н

с. Кибинці

1

 з/д станція

 с. Кибинці

  
52.    Миргородський р-н

с. Дібрівка

1

 з/д станція

 с. Дібрівка

  
53.    с. Мелашкове Миргородський р-н

1

 з/д станція

с. Мелашкове

  
54.    Миргородський р-н

с. Петрівці

1

 Будинок ветеранів

вул. Шкільна, 9

  
55.    Миргородський р-н

с. Хомутець

1

 Будинок ветеранів

вул. Шкільна, 1

  
56.    Миргородський р-н

 с. Зуївці

1

 Будинок ветеранів

вул. Холода, 3

  
57.    Миргородський р-н

с. В.Сорочинці

1

 Будинок ветеранів

вул. К.Маркса, 78

  
58.    Миргородський р-н

смт. Комишня

1

 Будинок ветеранів

вул. Шевченка, 17А

  

Новосанжарський р-н

  
59.    смт. Н.Санжари

1

 Новосанжарська ЦРЛ

смт. Н.Санжари,

вул. Шевченка, 49

  

Семенівський р-н

  
60.    смт. Семенівка

1

 вул. Воїнівінтернаціоналістів,15, Територіальний центр соціального обслуговування  
61.    смт. Семенівка

1

 вул. Незалежності, 36/2

Приміщення управління соціального захисту населення.

  
62.    с. Оболонь

Семенівський р-н

1

  вул. Соборності, 17,

Відділення територіального центру соціального обслуговування

  
63.    с.Василівка

1

 В приміщенні сільського клубу, с.Василівка  
64.    с.Очеретувате

1

 В приміщенні автогаража ПСП «Дружба», с. Очеретувате  
65.    с.Вільне

1

 Магазин п/п Єлагін, с.Вільне  
66.    с.Веселий Поділ

1

 Приміщення сільської ради, с.В.Поділ  
67.    с.Рокити

1

 В приміщенні сільського клубу, с.Рокити  
68.    с.Калинівка

1

 В приміщенні сільського клубу, с.Калинівка  
69.    с.Іванівка

1

 Приміщення сільської ради, с.Іванівка  
70.    с.Богданівка

1

 Приміщення амбулаторії  
71.    с.Великі Липняги

2

 Приміщення сільської ради, с.В.Липняги  
72.    с.Великі Липняги

1

 Приміщення будинку культури, с.В.Липняги  
73.    с.Горошино

1

 Приміщення сільської ради, с.Горошино  
74.    с.Худоліївка

1

 Будинок пристарілих, с.Худоліївка  

м. Полтава

  
75.    м. Полтава

1

 вул. Великотирнівська 1.а

Намет ДПРЧ-4

  

Кобеляцький р-н

  
76.    м. Кобеляки

1

 вул. Шевченка 78/109,

Травматологічне відділення Кобеляцької центральної районної лікарні

  

м. Кременчук

  
77.    м. Кременчук

1

 вул. Першотравнева, 52

Паркова зона біля залізничного вокзалу станції «Кременчук»

  
78.    м. Кременчук

1

 1-ша міська лікарня

вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1

  
79.    м. Кременчук

1

 2-га міська лікарня

вул. Манагарова, 7

  
80.    м. Кременчук

1

 3-тя міська лікарня

вул. Павлова, 2

  
81.    м. Кременчук

1

 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

проспект Свободи, 130

  
82.    м. Кременчук

1

 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

 вул. Кузнечна, 10/2

  

Лохвицький р-н

  
83.    м. Лохвиця

1

 Лохвицька центральна районна лікарня вул. Незалежності,6  
84.    м. Лохвиця

1

 Лохвицький районний будинок культури

вул. Перемоги,2

  

м. Лубни

  
85.    м. Лубни

1

 Залізнична станція «Лубни», вул.Привокзальна,6  
86.    м. Лубни

1

 Автостанція «Лубни», вул.Радянська,157  
87.    м. Лубни

1

 Гуртожиток КФ «Житло», вул.Радянська,99  
88.    м. Лубни

1

 Лубенська комунальна центральна міська лікарня, вул. П’ятикопа,26  

Оржицький р-н

  
89.    смт. Оржиця

1

 ЦРЛ вул. Центральна 3  
90.    смт. Н. Оржицьке

Оржицький р-н

1

 Селищна рада

вул. Центральна,4

  
91.    с. Заріг

Оржицький р-н

1

 ФАП, вул.Центральна 155  
92.    с. Вишневе

Оржицький р-н

1

 вул. Першотравнева,17

Сільська рада

  
93.    с. Лазівки

Оржицький р-н

1

 вул. Кірова,26

Сільська рада

  
94.    с. Лукія

Оржицький р-н

1

 Сільська рада

 пров. Адміністративний, 8

  
95.    с. Орішки

Оржицький р-н

1

 Сільська рада

вул. Центральна,25

  
96.    с. Савинці Оржицький р-н

1

 Будинок культури

вул. Бабака,6

  
97.    с. Старий Іржавець

Оржицький р-н

1

 Сільська  рада

вул. Молодіжна, 1-а

  

Решетилівський р-н

  
98.    смт. Решетилівка

1

 Амін. будівля ЦРЛ,

вул. Крупської, 76

  
99.    смт. Решетилівка

1

 Управління соц. захисту

вул. Шевченка, 13

  

Чорнухинський р-н

  
100.  смт. Чорнухи

1

 Територіальний центр соціального обслуговування населення смт. Чорнухи вул. Центральна, 28  

Чутівський р-н

  
101.  смт. Чутове

1

 вул. Полтавський шлях, 23

ЦРЛ

  
102.  смт. Артемівка

Чутівський р-н

1

 вул. Артема, 15

Артемівській АЗПСМ

  

Шишацький р-н

  
103.  смт. Шишаки

1

 Шишацький районний територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг

вул.Солодовнікова, 29,

  
104.  с. Яреськи

Шишацький р-н

1

 Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання Шишацького районного територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг

вул. Козацький шлях, 130

  

Хорольський р-н

  
105.  м. Хорол

1

 приміщення територіального центру соціального обслуговування Хороль ської рай держадміністрації вул. Незалежності  

Глобинський р-н

  
106.  с. Великі Кринки Глобинський район

1

 Будинок культури

вул. Центральна, 18

  
107.  с. Пронозівка Глобинський район

1

 Будинок ветеранів

вул. Набережна, 9

  
108.  с. Бугаївка Глобинський район

1

 Сільська рада

вул. Шевченка, 45

  
109.  с. Зубані Глобинський район

1

 Сільська рада

вул. Л.Українки, 14

  
110.  с. Романівка Зубанівська с/р  Глобинський район

1

 Будівля ЗОШ

вул. Пушкіна, 68

  
Місцеві органи влади – 108 

ДСНС -2

Загальна кількість – 110

Мітки:

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