На Полтавщині діють 110 пунктів обігріву: адреси

|
№ з/п
|
Населений пункт
|
Кількість
|
Місце розміщення та адреса
|
|
|
Великобагачанський р-н
|
|1.
|смт. Велика Багачка
|
1
|Великобагачанська ЦРЛ,
вул. Каштанова, 17
|
|
Гребінківський р-н
|
|2.
|м. Гребінка
|
1
|вул. Миру 29
на базі церкви «Христа спасителя»
|
|
Гадяцький р-н
|
|3.
|м. Гадяч
|
1
|Гадяцька районна державна адміністрація
вул. Лесі Українки 2
|
|4.
|м. Гадяч
|
1
|Районний територіальний центр соціального обслуговування
вул. Героїв Майдану 5.
|
|5.
|м. Гадяч
|
1
|Гадяцька центральна районна лікарня вул. Лохвицька, 1.
|
|6.
|м. Гадяч
|
1
|Автостанція «Гадяч»
вул. Лохвицька, 23
|
|7.
|м. Гадяч
|
1
|Залізнична станція «Гадяч»
вул. Вокзальна, 16
|
|8.
|м. Гадяч
|
1
|Гуртожиток КП « Гадяч житло » вул. Полтавська, 17-а.
|
|9.
|м. Гадяч
|
1
|Кіноконцертний зал «Дружба» вул. Гетьманська, 14.
|
|10.
|Гадяцький р-н.
с. Березова Лука
|
1
|Магазин «Надія» вул. Паркова 14
|
|11.
|Гадяцький р-н.
с. Білоченківка
|
1
|Білоченківська сільська рада пл. 50 р. Перемоги 5
|
|12.
|Гадяцький р-н. с. Бобрик
|
1
|Бобрицька сільська рада вул. Центральна 50
|
|13.
|Гадяцький р-н. с. Великі Будища
|
1
|Великобудищанська сільська рада вул. Миру 1
|
|14.
|Гадяцький р-н.
с. Вельбівка
|
1
|Кафе «Лісова пісня» вул. Полтавська 15
|
|15.
|Гадяцький р-н. с. Веприк
|
1
|Веприцька сільська рада вул. Васюти 71
|
|16.
|Гадяцький р-н.
с. Гречанівка
|
1
|Гречанівська сільська рада вул. Сумська 10
|
|17.
|Гадяцький р-н.
с. Качаново
|
1
|Качанівська сільська рада вул. Центральна 38
|
|18.
|Гадяцький р-н.
с. Красна лука
|
1
|Краснолуцька сільська рада вул. Миру 26
|
|19.
|Гадяцький р-н.
с. Сергіївка
|
1
|Сергіївська сільська рада вул. Центральна 9
|
|20.
|Гадяцький р-н.
с. Книшівка
|
1
|Книшівська сільська рада вул. Шкільна 10
|
|21.
|Гадяцький р-н. с. Лисівка
|
1
|Магазин «Продтовари» вул. Дружби 18
|
|22.
|Гадяцький р-н.
с. Лютенька
|
1
|Будинок культури вул. Дружби 59
|
|23.
|Гадяцький р-н.
с. Мала Побиванка
|
1
|Будинок культури вул. Роменська 69
|
|24.
|Гадяцький р-н.
с. Мартинівка
|
1
|Магазин «Мартинівський» пл. Перемоги 5.
|
|25.
|Гадяцький р-н.
с. Петрівка Роменська
|
1
|МПО с. П. Роменська вул. Петрівська 2
|
|26.
|Гадяцький р-н.
с. Плішивець
|
1
|Плішивецька сільська рада, Будинок культури вул. Гетьманська 1
|
|27.
|Гадяцький р-н. с. Рашівка
|
1
|Амбулаторія вул. Миру 68
|
|28.
|Гадяцький р-н.
с. Розбишівка
|
1
|Розбишівська сільська рада, будинок культури вул. Сумська 1 А
|
|29.
|Гадяцький р-н. с. Ручки
|
1
|ФАП вул. Чайки 12
|
|30.
|Гадяцький р-н. с. Сари
|
1
|Сарівська сільська рада вул. Центральна
|
|31.
|Гадяцький р-н. с. Сватки
|
1
|Сватківська сільська рада вул. Т. Шевченка 64
|
|32.
|Гадяцький р-н.
с. Середняки
|
1
|Середняківська сільська рада вул. Шляхова 64
|
|33.
|Гадяцький р-н.
с. Соснівка
|
1
|Школа вул. Миру 107
|
|34.
|Гадяцький р-н. с. Харуівці
|
1
|ФАП пров. Банний 7
|
|35.
|Гадяцький р-н. с. Ціпки
|
1
|Магазин вул. Центральна 6
|
|36.
|Гадяцький р-н
с. Римарівка
|
1
|Магазин вул. Соборна,14
|
|
Диканьський р-н
|
|37.
|смт. Диканька
|
1
|вул. Чернишевського,10
«Територіальний центр надання соціальних послуг»
|
|38.
|смт. Диканька
|
1
|вул. Медична, 42
Диканська ЦРЛ
|
|39.
|с. В.Будища, Диканський р-н
|
1
|с. В.Будища, Стаціонарне відділення Територіального центру надання соціальних послуг
|
|
Зінківський р-н
|
|40.
|м. Зіньків
|
1
|Будівля Зіньківської РДА
вул. Воздвиженська, 40 зал засідань райдержадміністрації
|
|41.
|м. Зіньків
|
1
|Будівля територіального центру соціального обслуговування
вул. Дроздівська, 125 приміщення по наданню соц. послуг
|
|42.
|смт. Опішня
|
1
|Будівля Опішнянської селищної ради вул. Перемоги,3
|
|
Карлівський р-н
|
|43.
|м. Карлівка
|
1
|Прийомне відділення Карлівської ЦРЛ, вул. Радевича, 2
|
|44.
|м. Карлівка
|
1
|Центр первинної медико-соціальної допомоги,
вул. Радевича, 2
|
|45.
|м. Карлівка
|
1
|Територіальний центр надання соціальних послуг,
пров. Спартака, 2
|
|
Козельщанський р-н
|
|46.
|смт. Козельщина
|
1
|вул. Остроградського 81/10, Будівля тер. центру соц. обслуговування, ЦРЛ.
|
|
Котелевський р-н
|
|47.
|смт. Котельва
|
1
|вул. Полтавський шлях, 283
Котелевська ЦРЛ
Іефекційне відділення
|
|
Машівський р-н
|
|48.
|смт. Машівка
|
1
|ЦРЛ
вул. Незалежності, 112
|
|49.
|Машівський р-н
с. Селещина
|
1
|Ж/д станція
вул. Миру, 1
|
|
Миргородський р-н
|
|50.
|с. Ромодан Миргородський р-н
|
1
|З/д станція Ромодан,
вул. Леніна, 72
|
|51.
|Миргородський р-н
с. Кибинці
|
1
|з/д станція
с. Кибинці
|
|52.
|Миргородський р-н
с. Дібрівка
|
1
|з/д станція
с. Дібрівка
|
|53.
|с. Мелашкове Миргородський р-н
|
1
|з/д станція
с. Мелашкове
|
|54.
|Миргородський р-н
с. Петрівці
|
1
|Будинок ветеранів
вул. Шкільна, 9
|
|55.
|Миргородський р-н
с. Хомутець
|
1
|Будинок ветеранів
вул. Шкільна, 1
|
|56.
|Миргородський р-н
с. Зуївці
|
1
|Будинок ветеранів
вул. Холода, 3
|
|57.
|Миргородський р-н
с. В.Сорочинці
|
1
|Будинок ветеранів
вул. К.Маркса, 78
|
|58.
|Миргородський р-н
смт. Комишня
|
1
|Будинок ветеранів
вул. Шевченка, 17А
|
|
Новосанжарський р-н
|
|59.
|смт. Н.Санжари
|
1
|Новосанжарська ЦРЛ
смт. Н.Санжари,
вул. Шевченка, 49
|
|
Семенівський р-н
|
|60.
|смт. Семенівка
|
1
|вул. Воїнівінтернаціоналістів,15, Територіальний центр соціального обслуговування
|
|61.
|смт. Семенівка
|
1
|вул. Незалежності, 36/2
Приміщення управління соціального захисту населення.
|
|62.
|с. Оболонь
Семенівський р-н
|
1
| вул. Соборності, 17,
Відділення територіального центру соціального обслуговування
|
|63.
|с.Василівка
|
1
|В приміщенні сільського клубу, с.Василівка
|
|64.
|с.Очеретувате
|
1
|В приміщенні автогаража ПСП «Дружба», с. Очеретувате
|
|65.
|с.Вільне
|
1
|Магазин п/п Єлагін, с.Вільне
|
|66.
|с.Веселий Поділ
|
1
|Приміщення сільської ради, с.В.Поділ
|
|67.
|с.Рокити
|
1
|В приміщенні сільського клубу, с.Рокити
|
|68.
|с.Калинівка
|
1
|В приміщенні сільського клубу, с.Калинівка
|
|69.
|с.Іванівка
|
1
|Приміщення сільської ради, с.Іванівка
|
|70.
|с.Богданівка
|
1
|Приміщення амбулаторії
|
|71.
|с.Великі Липняги
|
2
|Приміщення сільської ради, с.В.Липняги
|
|72.
|с.Великі Липняги
|
1
|Приміщення будинку культури, с.В.Липняги
|
|73.
|с.Горошино
|
1
|Приміщення сільської ради, с.Горошино
|
|74.
|с.Худоліївка
|
1
|Будинок пристарілих, с.Худоліївка
|
|
м. Полтава
|
|75.
|м. Полтава
|
1
|вул. Великотирнівська 1.а
Намет ДПРЧ-4
|
|
Кобеляцький р-н
|
|76.
|м. Кобеляки
|
1
|вул. Шевченка 78/109,
Травматологічне відділення Кобеляцької центральної районної лікарні
|
|
м. Кременчук
|
|77.
|м. Кременчук
|
1
|вул. Першотравнева, 52
Паркова зона біля залізничного вокзалу станції «Кременчук»
|
|78.
|м. Кременчук
|
1
|1-ша міська лікарня
вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1
|
|79.
|м. Кременчук
|
1
|2-га міська лікарня
вул. Манагарова, 7
|
|80.
|м. Кременчук
|
1
|3-тя міська лікарня
вул. Павлова, 2
|
|81.
|м. Кременчук
|
1
|Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
проспект Свободи, 130
|
|82.
|м. Кременчук
|
1
|Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
вул. Кузнечна, 10/2
|
|
Лохвицький р-н
|
|83.
|м. Лохвиця
|
1
|Лохвицька центральна районна лікарня вул. Незалежності,6
|
|84.
|м. Лохвиця
|
1
|Лохвицький районний будинок культури
вул. Перемоги,2
|
|
м. Лубни
|
|85.
|м. Лубни
|
1
|Залізнична станція «Лубни», вул.Привокзальна,6
|
|86.
|м. Лубни
|
1
|Автостанція «Лубни», вул.Радянська,157
|
|87.
|м. Лубни
|
1
|Гуртожиток КФ «Житло», вул.Радянська,99
|
|88.
|м. Лубни
|
1
|Лубенська комунальна центральна міська лікарня, вул. П’ятикопа,26
|
|
Оржицький р-н
|
|89.
|смт. Оржиця
|
1
|ЦРЛ вул. Центральна 3
|
|90.
|смт. Н. Оржицьке
Оржицький р-н
|
1
|Селищна рада
вул. Центральна,4
|
|91.
|с. Заріг
Оржицький р-н
|
1
|ФАП, вул.Центральна 155
|
|92.
|с. Вишневе
Оржицький р-н
|
1
|вул. Першотравнева,17
Сільська рада
|
|93.
|с. Лазівки
Оржицький р-н
|
1
|вул. Кірова,26
Сільська рада
|
|94.
|с. Лукія
Оржицький р-н
|
1
|Сільська рада
пров. Адміністративний, 8
|
|95.
|с. Орішки
Оржицький р-н
|
1
|Сільська рада
вул. Центральна,25
|
|96.
|с. Савинці Оржицький р-н
|
1
|Будинок культури
вул. Бабака,6
|
|97.
|с. Старий Іржавець
Оржицький р-н
|
1
|Сільська рада
вул. Молодіжна, 1-а
|
|
Решетилівський р-н
|
|98.
|смт. Решетилівка
|
1
|Амін. будівля ЦРЛ,
вул. Крупської, 76
|
|99.
|смт. Решетилівка
|
1
|Управління соц. захисту
вул. Шевченка, 13
|
|
Чорнухинський р-н
|
|100.
|смт. Чорнухи
|
1
|Територіальний центр соціального обслуговування населення смт. Чорнухи вул. Центральна, 28
|
|
Чутівський р-н
|
|101.
|смт. Чутове
|
1
|вул. Полтавський шлях, 23
ЦРЛ
|
|102.
|смт. Артемівка
Чутівський р-н
|
1
|вул. Артема, 15
Артемівській АЗПСМ
|
|
Шишацький р-н
|
|103.
|смт. Шишаки
|
1
|Шишацький районний територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг
вул.Солодовнікова, 29,
|
|104.
|с. Яреськи
Шишацький р-н
|
1
|Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання Шишацького районного територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг
вул. Козацький шлях, 130
|
|
Хорольський р-н
|
|105.
|м. Хорол
|
1
|приміщення територіального центру соціального обслуговування Хороль ської рай держадміністрації вул. Незалежності
|
|
Глобинський р-н
|
|106.
|с. Великі Кринки Глобинський район
|
1
|Будинок культури
вул. Центральна, 18
|
|107.
|с. Пронозівка Глобинський район
|
1
|Будинок ветеранів
вул. Набережна, 9
|
|108.
|с. Бугаївка Глобинський район
|
1
|Сільська рада
вул. Шевченка, 45
|
|109.
|с. Зубані Глобинський район
|
1
|Сільська рада
вул. Л.Українки, 14
|
|110.
|с. Романівка Зубанівська с/р Глобинський район
|
1
|Будівля ЗОШ
вул. Пушкіна, 68
|
|Місцеві органи влади – 108
ДСНС -2
Загальна кількість – 110