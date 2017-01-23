2017 01 23 15:07:54

Карлівчанин зберігав вдома наркотики

Працівники Карлівського відділу поліції провели санкціонований обшук у господарстві 32-річного жителя району.

Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, за його результатами правоохоронці виявили та вилучили 2 паперових згортки з речовиною, схожою на марихуану, а також 2 саморобні пристрої для вживання наркотиків.

Речові докази вилучено та направлено на дослідження.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що наркотичну речовину зберігав для власного споживання.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України (Незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту). За скоєне законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.