На Полтавщині чоловік вдарив ножем свого сина

До Гадяцького відділу поліції по лінії «102» надійшло повідомлення від 62-річного жителя міста Гадяч про те, що він ножем спричинив тілесні ушкодження своєму синові. про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.
Батько розповів поліцейським, що в приміщенні власної квартири між ним та його 34-річним сином, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка. Захищаючи себе і дружину, він наніс синові ножем один удар в область грудної клітини.
Як наслідок, син отримав тілесні ушкодження. На даний час потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні Гадяцької центральної районної лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею124 Кримінального кодексу України (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони). Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
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