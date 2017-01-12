2017 01 12 13:13:52

На Полтавщині 9-місячне немовля госпіталізували до лікарні з опіками

З опіками ніг І-ІІ ступеню до лікарні доставили 9-місячну дитину. Причини та обставини травмування встановлює поліція.

Попередньо з’ясовано, що малюк отримав опіки 11-го грудня за місцем проживання. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Вирішується питання про внесення відомостей по даному факту до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Кримінального кодексу України (невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).