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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 01 05 10:12:57

На перехресті у Полтаві маршрутка збила жінку

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Подія сталася учора  близько 17-ої години на перехресті вулиць Сінної та Зигіна. Автомобіль «Рута», під керуванням 52-річного чоловіка скоїв наїзд на 37-річну жінку-пішохода. Жінка з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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