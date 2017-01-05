На перехресті у Полтаві маршрутка збила жінку

Подія сталася учора близько 17-ої години на перехресті вулиць Сінної та Зигіна. Автомобіль «Рута», під керуванням 52-річного чоловіка скоїв наїзд на 37-річну жінку-пішохода. Жінка з тілесними ушкодженнями доставлена до лікарні. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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