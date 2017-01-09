2017 01 09 09:35:54

Відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Полтавській області начальником Оржицького відділення поліції призначено капітана поліції Євгенія Карпця.

Особовому складу відділення нового керівника представив начальник ГУ НП в Полтавській області Олег Бех.

До цього часу новопризначений очільник працював на посаді начальника відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП м. Горішні Плавні (Комсомольськ).

Нарада проходила за участю прокурора Оржицького району Сергія Бабія, в.о. голови Оржицької райдержадміністрації Лілії Парасоцької та голови Оржицької районної ради Володимира Козини.

«Євгеній Володимирович працював на різних посадах та має достатній досвід, – зазначив Олег Бех, – він принциповий керівник. Бажаю плідної й якісної роботи по забезпеченню правопорядку на території Оржицького району».

Новопризначений керівник поліції налаштував керівників служб на здійснення належної організації роботи за закріпленими напрямками службової діяльності.

Він звернувся до особового складу підрозділу: «Спільними зусиллями наше відділення зможе виконати усі завдання. Докладатиму максимум зусиль, щоб і надалі зростала довіра населення до поліції, був забезпечений публічний порядок та протидія злочинності».