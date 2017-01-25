2017 01 25 13:29:09

На наступній сесії Полтавської облради депутати голосуватимуть за передачу до комунальної власності «Полтаватеплоенерго» та «Полтававодоканал» територіальній громаді міста Полтава

Під час сесії Полтавської обласної ради, яка відбудеться 31 січня, депутати проголосують за передачу до комунальної власності ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та КП ПОР «Полтававодоканал» територіальній громаді міста Полтава.

Таке рішення прийняли депутати під час засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.

Начальник Управління ЖКГ облдержадміністрації Едуард Рева попередньо зазначив, що при передачі зазначених підприємств обов’язково необхідно дотриматись процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

“Сам процес передачі триватиме досить довго. Підприємства будуть опрацьовувати свої баланси, розділяти їх. Згодом на сесії облради це питання буде остаточно затверджене. Але рішення про надання згоди на передачу першочергово необхідно винести на найближчу сесію”, – зазначив Заступник міського голови Полтави з питань ЖКГ Олексій Чепурко.

Рішення звернутись до Полтавської обласної ради з пропозицією передати із спільної комунальної власності територіальних громад області до комунальної власності територіальної громади міста Полтави майно ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та КП ПОР “Полтававодоканал” в межах достатніх для обслуговування мешканців міста, Полтавська міська рада прийняла ще у вересні на сесії.

Також під час засідання комісії розглянули інші питання, які стосуються підприємств ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та КП ПОР «Полтававодоканал». А саме, щодо надання фінансової допомоги ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» у розмірі 18 млн.грн. за рахунок коштів обласного бюджету; ралізація енергоефективного проекту на базі КП «Полтаватеплоенерго» компанією ЕЗМ Group s.r.o. (Чехія) та питання про виділення комунальним підприємствам, які належать територіальній громаді області фінансової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету.

Проте, депутати не погодили винести ці питання на розгляд сесії, або відправили на доопрацювання.

Повне відео засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку: