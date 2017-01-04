2017 01 04 11:52:50

На Миргородщині затримали чоловіків, які займалися незаконною порубкою дерев

На узбіччі автошляху, в напрямку села Попівка мобільна група Миргородського відділу поліції виявила причеп зі спиляним деревом та трактор-завантажувач.

Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, поряд з технікою, в лісосмузі над дорогою троє місцевих жителів розпилювали дерево бензопилою. Документації, яка б засвідчувала походження та законність проведення порубки дерев в захисному насадженні, чоловіки не мали.

«Відомості про дану подію внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені правопорушення та інші події за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на трок до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією незаконно добутого. Наразі правоохоронці з’ясовують законність проведення порубки дерев та походження вантажу», зазначив Володимир Река, начальник Миргородського відділу поліції.