На Миргородщині у бригаді тактичної авіації вчились ліквідовувати пожежу на літаку
У 831 бригаді тактичної авіації відбулися заняття з особовим складом на тему «Заходи пожежної безпеки в повсякденній діяльності військової частини» та практичне виконання вправи – ліквідація пожежі на літаку Су-27. Про це повідомили у Миргородській міській раді.
Відповідно до сценарію занять, при проведенні робіт на аеродромі відбулося розтікання палива під літаком, в результаті чого виникло загоряння поверхні стоянки під літаком. Негайно було викликано пожежний розрахунок. У зв’язку із тим, що одного пожежного розрахунку не вистачало для гасіння, було викликано додатковий розрахунок з доставки потрібної води для піноутворюючої рідини. Додатковий пожежний розрахунок прибув у встановлений в керівних документах час. Розгорнувся, «став» на вододжерело та почав подавати воду до пожежного автомобіля, який здійснював гасіння пожежі та охолодження будівлі поруч, аби уникнути перекидання вогню на неї.
Оскільки при ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації ризик отримання опіків і травм достатньо високий, тому одночасно відбулись тренування медичних працівників.
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