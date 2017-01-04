На Машівщині за добу викрили декілька наркозлочинів
Правоохоронці за наявною оперативною інформацією провели необхідні слідчі дії та вилучили за двома адресами у Машівському районі наркотичні речовини.
Як повідомляють у ГУ Нп у Полтавській області, зокрема, під час обшуку домогосподарства 33-річного жителя села було виявлено згорток вагою близько 10-ти грамів з подрібненою речовиною, схожою на коноплю. Чоловік пояснив, що зберігав наркотики для власного вживання. Крім цього, у будинку вилучено металевий чайник, який фігурант обшуку пристосував та використовував для вживання коноплі шляхом куріння.
Того ж дня в іншого жителя району правоохоронці під час обшуку виявили декілька паперових згортків загальною вагою близько ста грамів. Як пояснив 26-річний чоловік, вилученою в нього речовиною є подрібнена конопля, яку він знайшов на полі неподалік села та зберігав удома для власного вживання.
«На даний час по вказаним фактам відкрито два кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Вилучені речовини направлені на дослідження, а фігурантам може загрожувати покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до 3-х років», – зазначив Анатолій Пиляй, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Машівського відділення поліції.
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