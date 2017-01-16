2017 01 16 15:05:43

На Маланки для дітей пільгових категорій Лубенщини влаштували свято з подарунками

У переддень Нового року за старим стилем, на свято Маланки, на Лубенщині привітали дітлахів із багатодітних родин, сиріт, дітей, які перебувають на лікування у Лубенському обласному протитуберкульозному диспансері, зі святами та вручили їм солодкі подарунки. Про це повідомили у Лубенській РДА.

Цьогоріч увазі дітвори, яка зібралася у районному будинку культури, працівники закладу запропонували відому казку на сучасний лад. Яскраві персонажі, майстерно зіграні самодіяльними артистам, викликали захоплення, створювали атмосферу щирості і добра. Радісно зустрічали глядачів і виступи вихованців зразкових аматорських колективів «Маска», «Водограй», «Перлина», «Аміра». Не шкодували аплодисментів і учасникам вокального ансамблю «Арт-студія», лялькової студії «Гостинець», солістам Назару Петрусенку, Єві Данилко.

На свято завітали голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, заступник голови райдержадміністрації Ігор Нестеренко. Щирі посмішки, позитивні емоції, творче спілкування не залишили байдужим нікого.

Ініціатором цього свята була голова Спілки жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України» Раїса Кошель, яка впродовж багатьох років виступає ініціатором проведення заходу, долучає до його організації спонсорів.