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Полтавщина, Суспільство



2017 01 16 15:05:43

На Маланки для дітей пільгових категорій Лубенщини влаштували свято з подарунками

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У переддень Нового року за старим стилем, на свято Маланки, на Лубенщині привітали дітлахів із багатодітних родин, сиріт, дітей, які перебувають на лікування у Лубенському обласному протитуберкульозному диспансері, зі святами та вручили їм солодкі подарунки. Про це повідомили у Лубенській РДА.

Цьогоріч увазі дітвори, яка зібралася у районному будинку культури, працівники закладу запропонували відому казку на сучасний лад. Яскраві персонажі, майстерно зіграні самодіяльними артистам, викликали захоплення, створювали атмосферу щирості і добра. Радісно зустрічали глядачів і виступи вихованців зразкових аматорських колективів «Маска», «Водограй», «Перлина», «Аміра». Не шкодували аплодисментів і учасникам вокального ансамблю «Арт-студія», лялькової студії «Гостинець», солістам Назару Петрусенку, Єві Данилко.

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На свято завітали голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, заступник голови райдержадміністрації Ігор Нестеренко. Щирі посмішки, позитивні емоції, творче спілкування не залишили байдужим нікого.

Ініціатором цього свята була голова Спілки жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України» Раїса Кошель, яка впродовж багатьох років виступає ініціатором проведення заходу, долучає до його організації спонсорів.

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