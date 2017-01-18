На Лубенщині згорів житловий будинок

У житловому будинку по вулиці Першотравневій села Оріхівка Лубенського району виникла пожежа, повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений майже увесь будинок. Вогнеборці локалізували пожежу об 05:45, ліквідували – о 08:20. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучалися 2 одиниці техніки та 5 чоловіків особового складу.
Вогнем було знищено житловий будинок.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
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