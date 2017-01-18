2017 01 18 10:19:50

На Лубенщині згорів житловий будинок

У житловому будинку по вулиці Першотравневій села Оріхівка Лубенського району виникла пожежа, повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений майже увесь будинок. Вогнеборці локалізували пожежу об 05:45, ліквідували – о 08:20. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. До гасіння залучалися 2 одиниці техніки та 5 чоловіків особового складу.

Вогнем було знищено житловий будинок.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.