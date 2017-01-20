2017 01 20 09:31:53

На Лубенщині відсвяткували Водохреща

Різдвяно-новорі чні урочистості завершуються святом Богоявлення, більш відомим в народі як Водохреще, яке на Лубенщині має свої традиції святкування. Пуб лічні богослужіння й масове купання в ополонках відбуваються сьогодні по всій території району.

Справжні хрещенські морози на загальний святковий настрій лубенців не вплинули і традиціям не завадили. У цьому голова райдержадміністр ації Тетяна Качаненко особисто пересвідчилась, об’їхавши значну частину району, аби разом мешканцями населених пунктів району взяти участь у сьогоднішніх заходах. Тетяна Петрівна взяла участь у водосвятних молебнях, які проходили у Тарандинцях, Тишках, відвідала Мгар.

За традицією багатьох років, багатолюдне свято Водохреща відбулося у Мгарі біля річки Сула, водосвятні молебні відслужили священнослужител і різних конфесій. Хресною ходою пройшли священнослужител і та прихожани Мгарського Спасо-Преображен ського монастиря до берега річки, де відбувся молебень та освячення води. Тетяна Качаненко поспілкувалася з людьми, пересвідчилася у тому, що для учасників заходу були встановлені кабінки для перевдягання, трап для того, щоб зручно було занурюватися у воду, працювали торгівельні точки. Зазвичай, у Мгар з’їжджається кілька тисяч осіб з різних куточків нашого та сусідніх районів.

По-родинному щире видалося святкування Водохреща у Тарандинцях. До нього готувалися заздалегідь і з особливим завзяттям, дбаючи про односельців: завчасно була вирубана ополонка у формі хреста, територія притрушена соломою, встановлена кабінка для перевдягання і навіть розпалене багаття для бажаючись відігрітися від хрещенських морозів. За словами сільського голови Тарандинцівської сільської ради Анатолія Тітенка, слід продумати кожну деталь організованого дійства, щоб кожен з присутніх отримав справжнє задоволення від святкування. Зважаючи на загальну атмосферу та піднесений настрій, захід справді вдався і навіть перевершив усі сподівання сільського голови Анатолія Тітенка, враховуючи наскільки щиро дякували йому односельці.

Після проведення молебню та освячення води, яке здійснив настоятель Свято-Георгіївсь кої церкви, отець Миколай, знайшлося чимало бажаючись викупатися в ополонці.

Вважається, що на Водохреще, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Бажаючих перевірити це на собі щороку знаходиться вдосталь, а ті, хто хоч раз спробував хрещенську купіль, стверджують, що вона бадьорить і тіло, і дух. Для депутата районної ради Володимира Сидоренка подібне купання було вперше, однак враження, за його словами, незабутні. Сільський голова Анатолій Тітенко купається щороку, втім найбільша увага й підтримка присутніх була спрямована на найменших сміливців Станіслава Шафороста та Артема Бабича.

Святковий супровід заходу забезпечили учасники художньої самодіяльності Тарандинцівськог о будинку культури та члени гуртка «Юні етнографи» Лубенського РЦДЮТ (керівник Валентина П’яташ), вітаючи односельців колядками та щедрівками.

За словами голови райдержадміністр ації Тетяни Качаненко, святкування Водохреща – давня традиція українського народу, а цілюща вода – це джерело здоров’я і довголіття. «Приємно, що святкування проходить практично у кожному населеному пункті району, сільські голови всебічно сприяють тому, аби воно пройшло на високому рівні», – наголосила Тетяна Петрівна, теж освятивши воду разом з мешканцями Тарандинців.

Після завершення водосвятного молебню, усіх присутніх пригостили гарячою рибною юшкою, кулішем та чаєм.

Наприкінці дня Тетяна Качаненко відвідала Тишки, де за сприяння сільського голови Василя Шапаренка теж було організовано освячення води, яке здійснив настоятель Свято-Покровсько ї церкви с. Березоточа Роман Кулініч».