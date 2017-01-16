2017 01 16 16:33:29

На Лубенщині відпрацювали стратегію роботи у 2017 році

У форматі «круглого столу», ініційованого головою РДА Тетяною Качаненко, відбулася зустріч із сільськими головами Лубенщини за участю першого заступника голови райдержадміністрації Сергія Сіряченка, заступника голови райдержадміністрації Ігоря Нестеренка, керівників районних служб. Під час роботи накреслили шляхи подальшої співпраці у поточному році, виокремили першочергові проблеми та пріоритети у роботі. Про це повідомили у Лубенській РДА.

Широкий спектр питань щодо змін в законодавстві з питань соціального захисту з 1 січня 2017 року, організації санаторно-курортного лікування у 2017 році громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей охопила начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Наталія Ісаєнко. Окрема увага звернена на питання забезпечення пільгового проїзду громадян та порядку здійснення компенсацій. До кінця місяця необхідно відпрацювати механізм відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій населення, наголосила в.о. начальника управління економічного розвитку, торгівлі, транспорту та залучення інвестицій райдержадміністрації Любов Логвин, втім, на сьогодні є нагальна необхідність провести зустрічі сільських голів із перевізниками, аби накреслити шляхи подальшої роботи.

Тісна співпраця райдержадміністрації із сільськими головами району дала змогу акумулювати значні кошти та вирішити чимало питань галузей культури, освіти, медицини. Про все це інформували керівники відповідних районних служб, послуговуючись конкретними прикладами.

Також порушували питання Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, а також виконання Закону України щодо добровільного об’єднання громадян.