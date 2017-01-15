2017 01 15 12:56:28

На Лубенщині осіб похилого віку привітали з Маланкою та Василем

13 січня літніх мешканців села Клепачі Лубенського району привітали з нагоди свят Маланки та Василя колядками та щедрівками. Організували захід Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» спільно з Центральною районною бібліотекою ім. В. Малика та територіальним центром соціального обслуговування Лубенської районної державної адміністрації.

Літні люди потребують особливого піклування. Тому волонтери та партнери проекту «Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл Лубенського району, які постраждали від націонал- соціалізму», що реалізується за підтримки Німецького федерального фонду «Пам’ять. Відповідальність . Майбутнє» в рамках програми фонду «Місце зустрічі: Діалог» відвідували літніх людей у супроводі творчого колективу Клепачівського клубу. У їх виконанні звучали традиційні українські різдвяні колядки та щедрівки і все це під музичний супровід баяну.

Взимку майже щодня свято, кожне з яких неповторне своїм особливим цікавим дійством із забавами та веселощами. За словами голови правління громадської організації «Твій Світ», надалі мають запроваджуватись нові подібні заходи, що охоплюють увагою та піклуванням літніх людей.

Тож, Маланка зі свитою не оминула жодної хати – привітали Гермашевського Григорія Лукича, 1927 року народження, Даниленко Петра Степановича, 1941 року народження, Калайду Олександру Миколаївну, 1935 року народження та інших односельців. Не оминули увагою і Синицьку Аллу Адамівну, почесного громадянина села, заслуженого вчителя, яка нещодавно відсвяткувала своє 80 –ти річчя. А поки звучали щедрівки, старенькі змогли відчути увагу з боку односельців, поспілкуватися з волонтерами проекту.

Вітала учасників і директор Лубенської центральної бібліотечної системи Валентина Сьомак та побажала всім щастя, здоров’я і достатку, миру і спокою.

Проте громадські активісти піклуються про літніх людей не лише в святкові дні. В рамках проекту вони можуть відвідувати різноманітні гурткові заходи, подорожувати та і просто спілкуватися між собою. Спеціалісти громадської організації разом з працівниками терцентру та сільських бібліотек допомагають літнім людям подолати самотність. А районна влада всіляко підтримує ініціативу волонтерів допомогти соціально незахищеним верствам населення.