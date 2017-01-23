2017 01 23 14:55:20

На «Лтаві» стартують нові проекти

З нового року на телеканалі «Лтава» виходять в ефір три нові документальні проекти: «Майдан: усна історія», «Манівцями», «Те, ще в мені».

Третя річниця трагічних подій на київському Майдані. Особливо жорстоким стало протистояння між правоохоронцями та протестувальника ми, які вийшли підтримати європейський вибір України в другій половині лютого 14-го року. Тоді під час мирного виступу людей, що прагнули свободи, справедливості, кращого життя для себе і своїх дітей, сталося наймасовіше в історії новітньої України вбивство людей. Мабуть, багато з українців воліли б не згадувати ті страшні сторінки історії, перегорнути їх або взагалі стерти з пам’яті. Адже на серці надто боляче, особливо від безкарності тих, хто віддавав накази вбивати та безпосередніх виконавців. Але зараз наш обов’язок перед героями Небесної сотні – відстоювати правду та пам’ятати, аби те жахіття не повторилося в майбутньому. З лютого цього року на «Лтаві» в циклі передач «Уроки історії» розпочинається новий спецпроект «Майдан: усна історія». Журналісти програми збирають спогади наших земляків, учасників та свідків подій листопада 2013-го – лютого 14-го, які ввійшли в історію як Революція Гідності аби зберегти пам’ять про ті революційні місяці у Києві та на Полтавщині.

Українська мудрість каже: “Хто ходить на манівці, той падає в рівці”. Утім, це аж ніяк не про нашу нову програму. Бо “Манівцями” – це новий живий проект про те, чого не зустрінеш у путівниках. Про людей, своєрідну філософію і колорит околиць на рівні автентики. Автори програми не шукають прямих і легких шляхів, бо їм на них нудно. Вони йдуть окружними дорогами, глухими стежками, щоб зібрати духовні перлини справжньої української Полтавщини. Наші журналісти побувають всюди: від Сухої до Білогорілки, від Гнилої Оржиці до Шевченок. Приїдуть, щоб поговорити про життя, ввібрати мудрість та побачити диво. А ще почути, за що полтавці люблять край, у якому народилися і живуть.

“Манівцями” – найкращий шлях до пізнання справжньої Полтавщини у всій її красі.

На телеканалі «Лтава» стартує проект для творчої молоді, а також усіх, хто цікавиться мистецтвом «Те, що в мені». Автори циклу Інна Дідик та Лариса Шило відкривають імена талановитих сучасників, намагаються зрозуміти і розкрити їхній внутрішній світ.

Це завжди цікаві та сучасні розповіді про творчих людей за допомогою їхніх уподобань, захоплень, філософії життя. Перед нами постають портрети художників і поетів, композиторів і музикантів. Це щира розмова від першої особи осяяна світлом таланту.