На Лохвиччині горів будинок. Причини з’ясовують

17 січня об 11:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Виноградній м. Заводське Лохвицького району виникла пожежа. Відразу до місця події було направлено відділення 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Вогнеборці локалізували пожежу об 12:28, ліквідували – о 13:45. Через сильне задимлення в будинку рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання.
Вогнем знищено перекриття на площі 25 кв. м., електромережу, пошкоджено стіни житлового будинку. Врятовано житловий будинок та не допущено розповсюдження полум’я на поруч розташовану господарчу будівлю.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
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