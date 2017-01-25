2017 01 25 15:58:40

На кременчуцьких мостах тривають дорожні роботи

За інформацією КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління», наразі на мостових переходах Кременчука тривають роботи з ліквідації ямковості на дорожньому полотні. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Зокрема, на мосту по проспекту Свободи дорожники виконують такі роботи зранку та вдень, а через річку Дніпро – увечері та вночі. На комунальному підприємстві зазначають, що ями, які виникли внаслідок великого навантаження на автомагістраль, усувають за допомогою рециклеру.