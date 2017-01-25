MENU
Полтавщина, Суспільство



2017 01 25 15:58:40

На кременчуцьких мостах тривають дорожні роботи

9055117-01-25-15-05-25-588

За інформацією КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління», наразі на мостових переходах Кременчука тривають роботи з ліквідації ямковості на дорожньому полотні. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Зокрема, на мосту по   проспекту  Свободи дорожники виконують такі роботи зранку та  вдень, а через річку Дніпро – увечері та вночі. На комунальному підприємстві зазначають, що ями, які виникли внаслідок великого навантаження на автомагістраль, усувають за допомогою рециклеру.
До уваги водіїв транспортних засобів! У зв’язку з проведенням дорожніх робіт на мостових переходах  дещо обмежено рух автомобільного транспорту.
9055117-01-25-15-05-44-578
6180

Мітки:

Loading...

50 queries in 0,405 seconds.