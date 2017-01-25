2017 01 25 11:48:30

На Кременчуцькому водосховищі чоловік незаконно виловив понад 30 кг риби

42-річний мешканець Глобинського району за допомогою риболовної сітки та рибацької «плішні» виловив понад 30 кілограм риби. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Рибалив чоловік на Кременчуцькому водосховищі в районі смт. Градизьк Глобинського району. Своїми діями рибалка завдав збитку на суму понад 11 тисяч гривень.

З місяця пригоди поліцією вилучено знаряддя лову та свіжовиловлену рибу.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 249 частиною 1 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом).

За скоєне законом передбачено покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Правоохоронці звертаються до громадян повідомляти інформацію про осіб, які здійснюють незаконний рибний промисел на водоймах Полтавщини до водної поліції Кременчуцького відділу поліції за телефонами: (0536) 74-03-90, 102 або за адресою: м. Кременчук вул. лікаря О.Богаєвського 50/15.