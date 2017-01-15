14 січня о 18:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території житлового сектору по вулиці Шевченка села Нижня Ланна Карлівського району.
На місце події було направлено відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю на місце події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено скирду сіна. Сили вогнеборців були спрямовані на недопущення розповсюдження полум’я на поруч розташовані господарчу будівлю та сінник.
Пожежа була локалізована о 21:40, ліквідована – о 22:10. У гасінні пожежі брали участь 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу
. Внаслідок сильного задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Вогнем знищено 10 тонн сіна.
Врятовано господарчу будівлю, сінник та 30 тонн сіна. Причина пожежі встановлюється. Травмованих і загиблих внаслідок події немає.
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