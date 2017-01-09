2017 01 09 15:45:32

8 січня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарчої будівлі у приватному домоволодінні по вул. Червоноармійській с. Велика Попівка.

До місця пожежі було направлено черговий караул 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Хорол, які 4 години гасили пожежу.

Вогнем пошкоджено господарську будівлю а також дерев’яне та шиферне перекриття будівлі а також знищено речі бувші у вжитку.

Врятовано від знищення вогнем прибудовану літню кухню та господарчу будівлю. Причина пожежі наразі встановлюється