2017 01 04 15:38:40

На Глобинщині поліцейські “гарячим слідом” затримали грабіжника

Завдяки оперативності реагування, поліція Глобинщини швидко встановила та розшукала правопорушників, які посеред вулиці пограбували 50-річного чоловіка. про це повідомляють на сайті ГУ НП у Полтавській області.



Близько 4-ї години ранку 3-го січня до чергової частини Глобинського відділу поліції зателефонував невідомий та повідомив, що на одній з вулиць селища Градизьк чоловік просить допомоги. Слідчо-оперативна група прибула на місце події вже за лічені хвилини.

Поліцейські встановили, що двоє невідомих чоловіків завалили потерпілого на землю та нанесли удари ногами в область голови. Після цього забрали куртку, в якій знаходився мобільний телефон «Леново» та гроші в сумі 600 гривень.

«Особовий склад відділу поліції було піднято по тривозі. Вже за декілька годин поліцейські встановили особи грабіжників та затримали їх. Нападниками виявились мешканці Глобинського району віком 27 та 26 років. Чоловіки розповіли, що скоїли правопорушення за попередньою змовою. Викрадені речі поліція вилучила та вже повернула потерпілому», – зазначив Олександр Мартиш, начальник Глобинського відділу поліції.

За даним фактом слідчими Глобинського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж, вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

Триває досудове розслідування.