На другий день після Нового року, у Полтаві з вікна випала жінка
Учора, 2-го січня, у мікрорайоні Половки в Полтаві жінка випала з вікна. Про це УНН-Центр повідомила заступник головного лікаря КУ “Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Наталія Дем’янко.
“У Полтаві 2-го січня у житловому будинку в мікрорайоні Половки жінка випала з вікна другого поверху. З численними переломами вона доставлена бригадою екстреної медичної допомоги у першу міську лікарню. Причини, чому так трапилось, поки з’ясовуються”, – повідомила вона.
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