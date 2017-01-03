2017 01 03 13:41:11

На другий день після Нового року, у Полтаві з вікна випала жінка

Учора, 2-го січня, у мікрорайоні Половки в Полтаві жінка випала з вікна. Про це УНН-Центр повідомила заступник головного лікаря КУ “Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Наталія Дем’янко.

“У Полтаві 2-го січня у житловому будинку в мікрорайоні Половки жінка випала з вікна другого поверху. З численними переломами вона доставлена бригадою екстреної медичної допомоги у першу міську лікарню. Причини, чому так трапилось, поки з’ясовуються”, – повідомила вона.