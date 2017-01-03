2017 01 03 08:33:44

На Донбасі двоє бійців загинули через необережне поводження зі зброєю

В одній з військових частин поблизу Мар’їнки Донецької області в результаті необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.