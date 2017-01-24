На Донбасі бойовики обстрілюють міста і села під виглядом ЗСУ
Командування бойовиків “ДНР” та “ЛНР” наказує терористам обстрілювати населені пункти під виглядом українських військових.
Про це у Facebook написав нардеп та керівник “Інформаційного спротиву” Дмитро Тимчук.
З метою дискредитації Збройних Сил України, командування “1 АК ДНР” і “2 АК ЛНР” продовжує віддавати накази на обстріли населених пунктів на підконтрольній їм території під виглядом українських військ. Прикриттям для підготовки і організації цих злочинів стали артилерійські навчання в обох “армійських корпусах”, кількість яких різко зросла в січні цього року з початком інспекцій зі сторони Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС Росії, – мовиться у повідомленні.
Прикладом тому є артилерійські обстріли (з 10 по 21 січня) населених пунктів:
– Ірміно та Алмазна – навчання артилерії “6 омсп 2 АК ЛНР” (Кадиївка);
– Макіївка, Харцизьк – батарейні навчання в окремій артилерійській бригаді “1 АК ДНР” (Донецьк);
– Первомайськ, Ірміно та Голубівка – навчання гаубичної самохідно-артилерійської і реактивної батарей “4 омсбр 2 АК ЛНР” (Алчевськ).
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