2017 01 10 14:49:42

На Чутівщині, через порушення правил пожежної безпеки, горів будинок

Сьогодні о 07:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по провулку Українському смт. Скороходове Чутівського району.

Завдяки оперативним діям рятувальників займання ліквідували о 08:22. Вогнем пошкоджено піч, та врятовано від знищення вогнем житловий будинок. Травмованих та загиблих немає. Орієнтовна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Щоб уникнути подібного лиха, ГУ ДСНС України у Полтавській області закликає населення ніколи не залишати печі без догляду, або доручати за ними нагляд малолітнім дітям. Користуватися печами, які мають тріщини, розміщати паливо та інші горючі речовини безпосередньо перед топковим отвором. Категорично заборонено сушити і складати на печах одяг, дрова, а також застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини. Пам’ятайте, що виконання цих простих рекомендацій стане гарантією безпеки для вас та ваших близьких. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».