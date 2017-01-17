На благоустрій Миргорода виділили понад 200 тисяч гривень з місцевого бюджету

Понад 200 тисяч гривень з місцевого бюджету пропонують миргородцям, щоб поліпшити благоустрій у цьому році. За програмою “Місто активних громадян” (МАГ) проводиться конкурс Проектів від громадян. Щоб активізувати та посилювати ініціативи містян, втілювати практичні проекти, що покращують якість життя мешканців, та задля залучення громади до активної участі в процесах розвитку Миргорода, у 2016 році створено та продовжено на 2017-2022 роки Програму МАГ. Про це повідомили у Миргородській міській раді.

Відібрані соціальні проекти отримають фінансування (гранти) від Миргородської міської ради та організаційну підтримку. До Конкурсної комісії входять представники зареєстрованих об’єднань громадян, представники рад мікрорайонів, представники депутатських комісій міської ради, громадської ради та профільних відділів міської ради.

“Кошти Програми можуть бути використані на благоустрій мікрорайонів, вулиць, зон відпочинку,покращення умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями та сімей, які опинились у важких життєвих обставинах, організацію дозвілля, розвиток вело інфраструктури, покращення екологічної ситуації у місті, розбудову, збереження та відновлення історично – культурної спадщини міста, інші суспільно-корисні соціальні проекти”,- розповіла начальник відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Тетяна Усик.

Кількість членів ініціативної групи – 20 чоловік, мінімальний відсоток фінансування ініціативною групою – 15%. Суми грантів на до 20 тис. грн. Завершення прийому анкет 17 березня. Телефон для консультацій 5-33-21.

Торік в рамках Програми було встановлено дитячий майданчик, проведено озеленення, облаштовано зону відпочинку на “Острові”, замінено вікна, встановлено велопарковку, створено шкільну радіохвилю, зариблено річку та видано альманах місцевих поетів. На умовах співфінансування: 10% від ініціативної групи та 90% з місцевого бюджету було реалізовано 18 громадських проектів.