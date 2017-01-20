На «Березі Свободи» під Полтавою відсвяткували Водохреща (ФОТО)
У Ковалівці на «Березі Свободи» влаштували свято «Водохреща — 2017». Народні гуляння щороку організовують брати Бублики.
Воду у річці Коломак освятив Архієпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП владика Федір.
Чимало полтавців долучилися до масового купання на «Березі Свободи». Після освячення води, найсміливіші пірнали у воду. За оповідками, купання в крижаній воді на Водохреща має надати людині здоров’я та сил на весь наступний рік.
Окрім того, на “Березі Свободи” влаштували етнографічне дійство, розважальну програму, глінтвейн, козацький куліш та фотозону. Також кожен “морж” отримав іменний диплом з лотерейним номером.
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