На базі Третьої міської лікарні планують відкрити «Лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька»
Сьогодні міський голова Віталій Малецький, його заступник Ольга Усанова, керівник управління охорони здоров’я міста Максим Середа провели зустріч із колективом Третьої міської лікарні, на базі якої найближчим часом планується створити комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька». Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Створення закладу охорони здоров’я більш вищого статусу має бути проведено в рамках загальнодержавної медичної реформи, що передбачає організацію госпітальних округів.
Керівник міста повідомив персоналу медустанови про те, що майбутня лікарня інтенсивного лікування буде створена шляхом реорганізації з подальшим об’єднанням Четвертої та Третьої міських лікарень. У зону обслуговування Кременчуцького госпітального округу входитимуть Кременчук, Горішні Плавні, Кременчуцький район, Глобинський район, Козельщанський район, Кобеляцький район.
За умови створення такого округу окрім змін у 3-ій та 4-ій лікарнях, на базі 1-ї міської лікарні буде відкрито лікарню інтенсивного лікування 2-го рівня, а на базі міської дитячої лікарні – лікарню інтенсивного лікування для дітей, а 2-а міська лікарня, «Лікарня Придніпровська» та частково 1-а міська лікарня будуть виконувати функцію лікарень планового лікування, «Лікарня відновного лікування» виконуватиме функції лікарні відновного лікування, а пологовий будинок – перинатального центру 2-го рівня.
Міський голова Віталій Малецький повідомив, якщо вже зараз Кременчук розпочне реформування та стане учасником цієї загальнодержавної програми, то місто отримає додатковий фінансовий ресурс із державного бюджету в сумі більше 70 млн гривень, і кошти будуть спрямовані на те, щоб покращити матеріально-технічну базу кременчуцької медицини, придбати нове діагностичне обладнання, відкрити нові напрямки з надання сучасної медичної допомоги.
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