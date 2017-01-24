Вночі у Решетилівському районі горів будинок. Причини з’ясовують
24 січня о 01:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Миру села Хоружі. За вказаною адресою направлено чергове відділення 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області.
По прибуттю встановили гооріння димоходу. Дії вогнеборців були одночасно зосереджені на захист оселі та гасіння осередку займання. Вже о 02:10 пожежу було локалізовано, а о 02:25 ліквідовано. Вогнем знищено димохід площею 2 кв.м. Врятовано житловий будинок.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
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