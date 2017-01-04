МЗС офіційно прокоментувало висловлювання Ле Пен щодо територіальної цілісності України

Нагадуємо, що ці дії держави-агресора були рішуче засуджені усіма цивілізованими країнами світу, що підтверджується Резолюціями ГА ООН 2014 та 2016 років, а також численними рішеннями та документами ЄС, НАТО, Ради Європи. У відповідь на злочинні дії Кремля Франція, разом з іншими партнерами по Великій сімці та ЄС, запровадила проти Росії санкції, скасування яких можливе лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму і Донбасу.
Роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французька політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права.
У цьому зв’язку нагадуємо, що подібні заяви, а також дії у порушення українського законодавства, обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну.
В Україні розраховують, що французька громадськість дасть принципову оцінку такій безвідповідальній риториці однієї з претенденток на найвищу посаду Франції.
Впевнені, що Франція, як держава-ініціатор Нормандського процесу та учасник Будапештського меморандуму 1994 року, і надалі залишатиметься важливим партнером України і сприятиме у боротьбі проти російської агресії.”
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