2017 01 04 11:56:55

МЗС офіційно прокоментувало висловлювання Ле Пен щодо територіальної цілісності України

Коментар МЗС України у зв’язку з окремими висловлюваннями французьких політиків щодо територіальної цілісності України : “МЗС України висловлює обурення у зв’язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

Нагадуємо, що ці дії держави-агресора були рішуче засуджені усіма цивілізованими країнами світу, що підтверджується Резолюціями ГА ООН 2014 та 2016 років, а також численними рішеннями та документами ЄС, НАТО, Ради Європи. У відповідь на злочинні дії Кремля Франція, разом з іншими партнерами по Великій сімці та ЄС, запровадила проти Росії санкції, скасування яких можливе лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму і Донбасу.

Роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французька політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права.

У цьому зв’язку нагадуємо, що подібні заяви, а також дії у порушення українського законодавства, обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну.

В Україні розраховують, що французька громадськість дасть принципову оцінку такій безвідповідальній риториці однієї з претенденток на найвищу посаду Франції.

Впевнені, що Франція, як держава-ініціатор Нормандського процесу та учасник Будапештського меморандуму 1994 року, і надалі залишатиметься важливим партнером України і сприятиме у боротьбі проти російської агресії.”